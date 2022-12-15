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В Дагестане приступили к разработке мастер-плана Каспийского прибрежного кластера

В Дагестане приступили к разработке мастер-плана Каспийского прибрежного кластера Минэкономразвития России приступило к разработке мастер-плана Каспийского прибрежного кластера.
В регионе
15 декабря 2022 г. 20:32
В Дагестане приступили к разработке мастер-плана Каспийского прибрежного кластера

Минэкономразвития России приступило к разработке мастер-плана Каспийского прибрежного кластера.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

"Минэкономразвития России с правительством Дагестана и Кавказ.РФ приступили к разработке концепции и мастер-плана по развитию территорий особой экономической зоны (ОЭЗ) и ВТРК "Каспийский прибрежный кластер". Минэкономразвития России определило ключевые параметры развития прибрежной зоны в границах особой экономической зоны (ОЭЗ) Дагестана - всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер", - сказал он.

По его словам, площадь туркластера в границах ОЭЗ на территории Дербентского района составит более 200 га.

"К 2026 году предполагается обустроить береговую полосу протяженностью 6 км, создать современную туристскую инфраструктуру. Реализация проекта сможет привлечь не менее 50 млрд руб. инвестиций для развития сферы туризма в Дагестане", - добавил он.

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