В Дагестане при столкновении лодки со скалой погиб человек

При столкновении лодки со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане погиб человек, еще трое получили травмы.

При столкновении лодки со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане погиб человек, еще трое получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в оперативных службах.

"В Сулакском каньоне в районе гидроэлектростанции произошло столкновение катера со скалой. По предварительным данным, на борту находились восемь человек, из которых четыре получили травмы, а женщина 1992 года рождения погибла", - говорится в сообщении.

В оперативных службах сообщили, что в инциденте пострадали три человека.

Уточняется, что на место выехали спасатели МЧС Дагестана и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и начальник пожарно-спасательного гарнизона.