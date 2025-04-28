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В Дагестане при столкновении лодки со скалой погиб человек

В Дагестане при столкновении лодки со скалой погиб человек При столкновении лодки со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане погиб человек, еще трое получили травмы.
В регионе
28 апреля 2025 г. 18:09
В Дагестане при столкновении лодки со скалой погиб человек

При столкновении лодки со скалой в Сулакском каньоне в Дагестане погиб человек, еще трое получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в оперативных службах.

"В Сулакском каньоне в районе гидроэлектростанции произошло столкновение катера со скалой. По предварительным данным, на борту находились восемь человек, из которых четыре получили травмы, а женщина 1992 года рождения погибла", - говорится в сообщении.

В оперативных службах сообщили, что в инциденте пострадали три человека. 

Уточняется, что на место выехали спасатели МЧС Дагестана и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и начальник пожарно-спасательного гарнизона.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstanda qayığın qayaya çırpılması nəticəsində bir nəfər ölüb

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