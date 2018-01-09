В Дагестане при пожаре в кафе один ребенок погиб и двое пострадали

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Дагестане в придорожном кафе в селе Сулевкент в результате пожара один ребенок погиб, еще двое получили серьезные ожоги.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Сообщается, что двое детей пяти и десяти лет были доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. У одного ребенка ожоги 50% тела, а у второго - 100%.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что площадь возгорания составила 80 кв. м.

Возгорание было ликвидировано.