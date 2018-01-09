 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Дагестане при пожаре в кафе один ребенок погиб и двое пострадали

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Дагестане в придорожном кафе в селе Сулевкент в результате пожара один ребенок погиб, еще двое получили серьезные ожоги. 

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

    Сообщается, что двое детей пяти и десяти лет были доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. У одного ребенка ожоги 50% тела, а у второго - 100%.

    В ГУ МЧС по региону сообщили, что площадь возгорания составила 80 кв. м.

    Возгорание было ликвидировано.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi