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В Дагестане пресекли бунт в колонии

В Дагестане пресекли бунт в колонии

Несколько осужденных пытались устроить бунт в колонии в Дагестане.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, зачинщиками протестов были несколько заключенных, "поддерживающих криминальную субкультуру", они пытались вовлечь других осужденных в неповиновение администрации колонии и нарушение режима.

Руководство колонии и сотрудники прокуратуры вступили с заключенными в переговоры и объяснили, что им грозит ответственность за неповиновение. Таким образом обстановку в колонии удалось стабилизировать без применения физической силы и специальных средств.

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