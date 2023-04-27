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В Дагестане после смерти мужчины в отделе полиции задержали четверых сотрудников

В Дагестане после смерти мужчины в отделе полиции задержали четверых сотрудников Правоохранительные органы после гибели мужчины в отделе полиции задержали четвертого сотрудника МВД Дагестана.
В регионе
27 апреля 2023 г. 11:36
В Дагестане после смерти мужчины в отделе полиции задержали четверых сотрудников

Правоохранительные органы после гибели мужчины в отделе полиции задержали четвертого сотрудника МВД Дагестана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Дагестану.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Дагестану продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти мужчины в ночь с 20 на 21 января 2023 года в отделе полиции Советского района УМВД России по Махачкале. В ходе производства следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по подозрению в совершении указанного преступления задержан четвертый оперативный сотрудник отдела полиции Советского района УМВД России по Махачкале",- говорится в сообщении.

В ближайшее время в отношении него будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В отделе полиции Советского района УМВД России по Махачкале проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - добавили в пресс-службе.

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