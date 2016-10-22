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    В Дагестане полиция задержала подозреваемых в убийстве почтальонов

    МВД России: Задержаны трое подозреваемых в совершении двойного убийства, а также кражи порядка 13 миллионов рублей

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники уголовного розыска задержали в Дагестане троих подозреваемых в убийстве почтальона, перевозившего пенсии, и его жены. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    "21 октября сотрудниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Гумбетовскому району задержаны трое подозреваемых в совершении двойного убийства, а также кражи порядка 13 млн рублей", - заявила она.

    Ранее сообщалось, что вечером 19 октября на 65-м км автодороги Хасавюрт — Тлох около села Данух Гумбетовского района неизвестные из огнестрельного оружия обстреляли автомобиль Toyota Prado, в котором находился директор общества, осуществлявшего перевозку денег для пенсий жителям района, и его супруга. В результате обстрела они скончались на месте.

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