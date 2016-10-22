В Дагестане полиция задержала подозреваемых в убийстве почтальонов

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники уголовного розыска задержали в Дагестане троих подозреваемых в убийстве почтальона, перевозившего пенсии, и его жены. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"21 октября сотрудниками ГУУР МВД России совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Гумбетовскому району задержаны трое подозреваемых в совершении двойного убийства, а также кражи порядка 13 млн рублей", - заявила она.

Ранее сообщалось, что вечером 19 октября на 65-м км автодороги Хасавюрт — Тлох около села Данух Гумбетовского района неизвестные из огнестрельного оружия обстреляли автомобиль Toyota Prado, в котором находился директор общества, осуществлявшего перевозку денег для пенсий жителям района, и его супруга. В результате обстрела они скончались на месте.