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В Дагестане полицейские взяли под охрану синагоги после беспорядков в аэропорту

В Дагестане полицейские взяли под охрану синагоги после беспорядков в аэропорту Сотрудники правоохранительных органов взяли под охрану синагоги в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы.
В регионе
30 октября 2023 г. 17:48
В Дагестане полицейские взяли под охрану синагоги после беспорядков в аэропорту

Сотрудники правоохранительных органов взяли под охрану синагоги в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС председатель совета иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев.

"Полицейские взяли под охрану. Они охраняют синагогу не только в Махачкале, но и в Дербенте, Хасавюрте и в Буйнакске, везде охраняют", - сказал Дибияев.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.

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Версия на английском языке Police in Russia’s Dagestan take synagogues under protection after riots at airport

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