В Дагестане по тревоге подняли более 3 тысяч военнослужащих

Более 3 тысяч военнослужащих 58 армии Южного военного округа в Дагестане и Северной Осетии подняты по тревоге для проведения масштабного учения, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Подразделения мотострелковых соединений 58 армии Южного военного округа в Дагестане и Северной Осетии подняты по тревоге для проведения масштабного учения… Военнослужащие совершили марши в районы сосредоточения на общевойсковых полигонах Дальний и Тарское, после чего займут исходные районы для выполнения вводных задач", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

В ходе марша командиры подразделений провели тренировки по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, ударов авиации условного противника, ориентированию на незнакомой местности и организации всестороннего обеспечения марша. На полигоне военнослужащим предстоит совершенствовать навыки ведения общевойскового боя с выполнением упражнений учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.

Отмечается, что в учении принимают участие более 3 тысяч военнослужащих, будет задействовано около 700 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация из состава 4 армии ВВС и ПВО, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили "Тигр", комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки.