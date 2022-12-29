В Дагестане планируют создать реабилитационный центр для каспийского тюленя

Фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас" совместно с Институтом экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета планируют создать комплексную программу по сохранению каспийского тюленя.

Фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас" совместно с Институтом экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета планируют создать комплексную программу по сохранению каспийского тюленя.

Как передает Report об этом сообщает ТАСС.

Одной из мер по спасению животных станет открытие реабилитационного центра, сообщили в среду в пресс-службе фонда.

"Фонд "Компас" совместно с Институтом экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета начал разработку комплексной программы по изучению и сохранению каспийских тюленей. Экологи и ученые намерены остановить сокращение популяции этого краснокнижного животного, играющего важную роль в экосистеме Каспия. В рамках проекта планируется создание реабилитационного центра, куда будут доставлять больных и раненых рыбацкими сетями тюленей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к программе по спасению тюленей планируют привлечь местных рыбаков и студентов-волонтеров. Научно-исследовательская работа начнется уже в январе 2023 года.