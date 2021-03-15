В Дагестане обрушился мост

Для выяснения обстоятельств и координации действий к месту направлен пожарно-спасательный гарнизон

Мост обрушился в районе села Хебда Шамильского района Дагестана, один человек пострадал. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

"От диспетчера ЕДДС Шамильского района поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Хебда при проезде грузового автомобиля "КАМАЗ" обрушился мост, предварительно пострадал один человек. Без дорожного сообщения остались три населенных пункта: Кахиб, Гоор, Хиндах", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для выяснения обстоятельств и координации действий к месту направлен пожарно-спасательный гарнизон.