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В Дагестане обрушился мост

В Дагестане обрушился мост Для выяснения обстоятельств и координации действий к месту направлен пожарно-спасательный гарнизон
В регионе
15 марта 2021 г. 10:58
В Дагестане обрушился мост

Мост обрушился в районе села Хебда Шамильского района Дагестана, один человек пострадал. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

"От диспетчера ЕДДС Шамильского района поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Хебда при проезде грузового автомобиля "КАМАЗ" обрушился мост, предварительно пострадал один человек. Без дорожного сообщения остались три населенных пункта: Кахиб, Гоор, Хиндах", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для выяснения обстоятельств и координации действий к месту направлен пожарно-спасательный гарнизон.

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