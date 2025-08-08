В Дагестане обезвредили мужчину, удерживавшего в заложниках двух женщин

Правоохранители в Дагестане (Россия) обезвредили вооруженного жителя республики, который удерживал в заложниках свою бывшую жену и ее сестру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Отмечается, что причиной захвата стало недовольство решением суда по бракоразводному процессу.

"8 августа 62-летний житель Тарумовского района, вооружившись охотничьим ружьем, ворвался в дом бывшей супруги, где находилась и ее сестра, и взял обеих в заложницы. При этом мужчина требовал пригласить к нему районного судью и представителя прокуратуры. Причиной стало то, что он с решением суда по бракоразводному процессу не согласен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров с подозреваемым сначала удалось освободить одну из заложниц - сестру. "Спустя два часа сотрудники СОБР приступили к выполнению активной фазы операции по освобождению заложницы. В результате принятых росгвардейцами мер преступник был обезврежен, вторая заложница тоже освобождена невредимой", - добавили в пресс-службе.