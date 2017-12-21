В Дагестане начались учения саперов морской пехоты Каспийской флотилии России

© РИА Новости / Денис Абрамов

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Военные инженерно-саперных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии на занятиях в учебном комплексе морской пехоты "Скорпион" в Дагестане отрабатывают навыки работы с минами. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) России полковник Вадим Астафьев.

"В ходе занятий на специально оборудованных учебных местах военные инженеры изучают приемы и способы ведения инженерной разведки, действия групп при минировании и разминировании прибрежных участков местности", — сказал он.

Как отметил Астафьев, основной задачей сборов является изучение в теории и на практике типов противодесантных мин, которые устанавливаются в прибрежной зоне водоемов с целью борьбы с плавающей боевой техникой и десантными кораблями. Сложностью разминирования таких мин является их заглубление под воду от одного до двух метров, а также их масса — более 60 кг.

Как добавил полковник, помимо обезвреживания мин, саперы отрабатывают навыки по проделыванию проходов для десантирования личного состава и техники, а также подхода десантных кораблей.