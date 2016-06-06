​В Дагестане начались учения морской пехоты Каспийской флотилии

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Дагестане начались комплексные учения с личным составом самоходных артиллерийских батарей отдельных батальонов морской пехоты Каспийской флотилии.

Как ссобщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

"Порядка 50 морских пехотинцев и около 15 единиц самоходных артиллерийских установок (САУ) "Нона" отработают различные нормативы по полевой выучке и боевой слаженности подразделений. На первом этапе занятий экипажи батарей совершат марш в район боевой подготовки, проведут развертывание батарей в боевой порядок с занятием огневых позиций и их инженерным оборудованием, а затем приступят к отработке индивидуальных нормативов", — говорится в сообщении.

По информации, во время индивидуальных занятий личный состав будет готовить САУ к открытию огня, отработает задачи по разведке целей и управления огнем.