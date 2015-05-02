В Дагестане мужчина подорвал себя при проверке документов

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Житель Дагестана, находившийся в розыске за убийство, подорвал себя при проверке документов, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 2 мая, в Кизилюрте. "Сотрудники полиции находились на маршруте патрулирования. При проверке документов неизвестный гражданин привел в действие взрывное устройство, находившееся при нем. В результате взрыва от полученных ранений он скончался на месте", — отметил представитель МВД республики. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

По его словам, погибшим оказался мужчина 1984 года рождения, находившийся в федеральном розыске с 2012 года. Как позднее агентству рассказал источник в силовых структурах региона, этого человека (в составе банды) искали за убийство бывшего начальника РОВД Хасавюртовского и Кизилюртовского районов, полковника в отставке Айтемира Салимгереева, религиозных деятелей, а также за нападение на сотрудников правоохранительных органов.