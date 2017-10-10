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    В Дагестане ликвидированы два вооруженных боевика в ходе спецоперации

    Силовики в рамках операции искали участников незаконных вооруженных формирований и их пособников

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Два боевика убиты в ходе контртеррористической операции в Дагестане, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    В свою очередь информированный источник сообщил, что бандитов пока не опознали. "Полиция устанавливает их личности", - добавил он.

    Силовики в рамках операции искали участников незаконных вооруженных формирований и их пособников.

    Отметим, что в пределах административных границ Шамильского района Дагестана 10 октября в 00:10 по московскому времени был введен специальный режим контртеррористической операции.

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