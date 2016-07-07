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    В ходе спецоперации в Дагестане ликвидированы семь боевиков - ОБНОВЛЕНО

    Один спецназовец погиб, еще один ранен

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Семь боевиков ликвидированы в ходе спецоперации в Дагестане, один спецназовец погиб, еще один ранен.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики.

    "По предварительным данным, в ходе спецоперации в Карабудахкентском районе уже ликвидированы семь боевиков, возможное число убитых преступников может увеличиться после осмотра территории", - сказал собеседник агентства.

    Есть жертвы среди сил правопорядка: по его словам, один спецназовец погиб, еще один получил ранение.

    ***15:50

    Два боевика ликвидированы в ходе спецоперации в Карабудахкентском районе Дагестана, где действует режим КТО.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе операции один спецназовец получил ранение, еще шесть боевиков продолжают отстреливаться.

    По информации агентства, в ходе оперативно-поисковых мероприятий силовики наткнулись на летнюю стоянку боевиков, район был оцеплен.

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