В ходе спецоперации в Дагестане ликвидированы семь боевиков - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Семь боевиков ликвидированы в ходе спецоперации в Дагестане, один спецназовец погиб, еще один ранен.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"По предварительным данным, в ходе спецоперации в Карабудахкентском районе уже ликвидированы семь боевиков, возможное число убитых преступников может увеличиться после осмотра территории", - сказал собеседник агентства.

Есть жертвы среди сил правопорядка: по его словам, один спецназовец погиб, еще один получил ранение.

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Два боевика ликвидированы в ходе спецоперации в Карабудахкентском районе Дагестана, где действует режим КТО.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе операции один спецназовец получил ранение, еще шесть боевиков продолжают отстреливаться.

По информации агентства, в ходе оперативно-поисковых мероприятий силовики наткнулись на летнюю стоянку боевиков, район был оцеплен.