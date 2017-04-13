В Дагестане ликвидирован главарь банды Ильяс Халилов

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Среди ликвидированных в Дагестане бандитов предварительно опознан главарь банды Ильяс Халилов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

"На его счету многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийство двух жителей села Талги, покушение на сотрудников правоохранительных органов в селении Карамахи, а также вымогательство крупных денежных сумм у предпринимателей для финансирования террористической деятельности", - заявил представитель Информационного центра НАК Андрей Чацкий.

Ранее сообщалось, что вечером 11 апреля в Кумторкалинском районе Дагестана на федеральной автомобильной трассе недалеко от населенного пункта Тюбе сотрудники спецподразделений ФСБ и МВД предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль Chevrolet. Однако находившиеся в машине открыли огонь из автоматического оружия по представителям сил правопорядка и попытались скрыться. В результате перестрелки автомобиль загорелся, а трое находившихся в машине лиц получили ранения, несовместимые с жизнью.