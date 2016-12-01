В Дагестане ликвидирован боевик

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Боевик ликвидирован в ходе перестрелки с полицейскими в дагестанском Хасавюрте. Как передает Report , об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов, но находившийся в салоне мужчина отказался предъявить бумаги и открыл стрельбу. Ответным огнем он был ликвидирован",— рассказал собеседник агентства.

По его словам, личность ликвидированного устанавливается.