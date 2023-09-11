В Дагестане из-за обрушения стены в зоне отдыха погиб человек

Обрушение стены в зоне отдыха в селе Чиркей Буйнакского района Дагестана привело к гибели одного человека, еще один госпитализирован.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по региону.
"В результате обрушения на территории зоны отдыха в селе Чиркей Буйнакского района бетонного ограждения на автомобиль, по предварительным данным, пострадали два человека, один из которых погиб", - говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС по региону, пострадавший мужчина 1997 года рождения был госпитализирован в Центральную городскую больницу Буйнакска.
Следователи инициировали процессуальную проверку, направленную на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.