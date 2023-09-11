О нас

В Дагестане из-за обрушения стены в зоне отдыха погиб человек

В Дагестане из-за обрушения стены в зоне отдыха погиб человек Обрушение стены в зоне отдыха в селе Чиркей Буйнакского района Дагестана привело к гибели одного человека, еще один госпитализирован.
В регионе
11 сентября 2023 г. 15:57
В Дагестане из-за обрушения стены в зоне отдыха погиб человек

Обрушение стены в зоне отдыха в селе Чиркей Буйнакского района Дагестана привело к гибели одного человека, еще один госпитализирован.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по региону.

"В результате обрушения на территории зоны отдыха в селе Чиркей Буйнакского района бетонного ограждения на автомобиль, по предварительным данным, пострадали два человека, один из которых погиб", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, пострадавший мужчина 1997 года рождения был госпитализирован в Центральную городскую больницу Буйнакска.

Следователи инициировали процессуальную проверку, направленную на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Аргентины
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Аргентины
11 сентября 2023 г. 16:22
Президент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля
11 сентября 2023 г. 11:45
Вынужденная переселенка: Мы верим, что вернемся в Ханкенди
ФотоВынужденная переселенка: Мы верим, что вернемся в Ханкенди
9 сентября 2023 г. 14:54
Министр обороны: Провокации со стороны Армении и незаконных армянских вооруженных формирований участились
Министр обороны: Провокации со стороны Армении и незаконных армянских вооруженных формирований участились
9 сентября 2023 г. 14:32
МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры
МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры
8 сентября 2023 г. 18:04
Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса
Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса
8 сентября 2023 г. 17:37
МО: Предотвращена попытка провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении 
МО: Предотвращена попытка провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении 
8 сентября 2023 г. 15:51
Обеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП Лачын
ФотоОбеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП "Лачын"
8 сентября 2023 г. 12:22
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения в Ходжавендском и Агдамском направлениях
7 сентября 2023 г. 15:22
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении
7 сентября 2023 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi