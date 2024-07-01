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В Дагестане число погибших при терактах возросло до 22 человек

В Дагестане число погибших при терактах возросло до 22 человек Число погибших в результате терактов боевиков 23 июня в Дагестане выросло до 22 человек.
В регионе
1 июля 2024 г. 16:25
В Дагестане число погибших при терактах возросло до 22 человек

Число погибших в результате терактов боевиков 23 июня в Дагестане выросло до 22 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества в Махачкале.

"К большому сожалению, в результате совершенных терактов [в Дагестане] погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений", - сообщил он.

До этого сообщалось о 21 погибшем.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstanda terror aktları nəticəsində ölənlərin sayı 22 nəfərə çatıb

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