В Дагестане число погибших при терактах возросло до 22 человек

Число погибших в результате терактов боевиков 23 июня в Дагестане выросло до 22 человек.

Число погибших в результате терактов боевиков 23 июня в Дагестане выросло до 22 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества в Махачкале.

"К большому сожалению, в результате совершенных терактов [в Дагестане] погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений", - сообщил он.

До этого сообщалось о 21 погибшем.