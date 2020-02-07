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В Дагестане более 80 тысяч человек остались без электричества

В Дагестане более 80 тысяч человек остались без электричества

Около 84,8 тысячи человек остались без электричества в нескольких районах Дагестана из-за сильного ветра и дождя со снегом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"7 февраля с 06:00 в результате неблагоприятных погодных условий (очень сильный ветер до 28 м/с, дождь со снегом) происходят массовые аварийные отключения в сетях 6-10 кВ (МРСК Северного Кавказа)", - указывается в документе.

Сообщается, что без электроснабжения остались 249 населенных пунктов.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

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