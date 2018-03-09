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    В Дагестане более 50 сел отрезаны от мира из-за схода лавины

    В результате схода лавины никто не пострадал

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Дагестане в шести километрах от селения Тлярата произошел сход лавины, который нарушил сообщение с 51 населенным пунктом. 

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте управления МЧС по республике.

    "Поступила информация о том, что в 6 километрах от селения Тлярата сошла лавина. Нарушено сообщение с 51 населенным пунктом", - говорится в заявлении.

    Также отмечается, что в результате схода лавины никто не пострадал. 

    Работы по восстановлению сообщения с населенными пунктами намечены на 10 марта.

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