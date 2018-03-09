В Дагестане более 50 сел отрезаны от мира из-за схода лавины

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Дагестане в шести километрах от селения Тлярата произошел сход лавины, который нарушил сообщение с 51 населенным пунктом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте управления МЧС по республике.

"Поступила информация о том, что в 6 километрах от селения Тлярата сошла лавина. Нарушено сообщение с 51 населенным пунктом", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что в результате схода лавины никто не пострадал.

Работы по восстановлению сообщения с населенными пунктами намечены на 10 марта.