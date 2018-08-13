В Дагестане более 50 детей отравились в лагере

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Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Более 50 детей отравились в детском лагере в Шамильском районе Дагестана, они госпитализированы.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель регионального Роспотребнадзора.

Собеседник агентства отметил, что все госпитализированные дети поступили из детского спортивного лагеря "Спартак", который находится в населенном пункте Хучада Шамильского района республики.

Точная причина отравления выясняется, уточняет представитель ведомства.

Всего, по данным Роспотребнадзора, на территории лагеря отдыхали более 200 детей.