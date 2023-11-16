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В Дагестане арестовали 17 участников беспорядков в аэропорту

В Дагестане арестовали 17 участников беспорядков в аэропорту Количество арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 17 человек. В отношении них избрана мера пресечения в среднем на два месяца.
В регионе
16 ноября 2023 г. 17:11
В Дагестане арестовали 17 участников беспорядков в аэропорту

Количество арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 17 человек. В отношении них избрана мера пресечения в среднем на два месяца.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"В Верховный суд Республики Дагестан поступило 17 обжалуемых материалов по мере пресечения в отношении 17 местных жителей, обвиняемых по ч. 2 ст. 212 УК РФ в рамках уголовного дела, возбужденного после массовых беспорядков в махачкалинском международном аэропорту. Фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в среднем на 1 месяц 25 суток", - сказала собеседница агентства.

Обвиняемые и их защитники обжаловали решения районного суда. На сегодняшний день вышестоящей инстанцией рассмотрено девять материалов - все они оставлены в силе.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. Аэропорт возобновил работу 30 октября.

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