В ЦИК Казахстана подали документы 12 кандидатов в президенты

Центризбирком Казахстана завершил процедуру приема документов кандидатов на внеочередные выборы президента, страны, которые пройдут 20 ноября. Документы представили 12 человек.
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Документы в ЦИК подал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он стал кандидатом от созданной в его поддержку Народной коалиции, куда вошли, в том числе все три парламентские партии.
К настоящему времени ЦИК уже признал пять претендентов соответствующими требованиям законодательства к кандидатам в президенты. Это Касым-Жомарт Токаев, Нурлан Ауесбаев, Мейрам Кажыкен, Жигули Дайрабаев и Каракат Абден. Проверку документов остальных кандидатов ЦИК проведет в ближайшее время. Регистрация претендентов завершится 21 октября, предвыборная агитация продлится до 18 ноября.