В ЦИК Казахстана подали документы 12 кандидатов в президенты

Центризбирком Казахстана завершил процедуру приема документов кандидатов на внеочередные выборы президента, страны, которые пройдут 20 ноября. Документы представили 12 человек.

Центризбирком Казахстана завершил процедуру приема документов кандидатов на внеочередные выборы президента, страны, которые пройдут 20 ноября. Документы представили 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на заседании комиссии секретарь ЦИК Казахстана Мухтар Ерман.

Документы в ЦИК подал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он стал кандидатом от созданной в его поддержку Народной коалиции, куда вошли, в том числе все три парламентские партии.

К настоящему времени ЦИК уже признал пять претендентов соответствующими требованиям законодательства к кандидатам в президенты. Это Касым-Жомарт Токаев, Нурлан Ауесбаев, Мейрам Кажыкен, Жигули Дайрабаев и Каракат Абден. Проверку документов остальных кандидатов ЦИК проведет в ближайшее время. Регистрация претендентов завершится 21 октября, предвыборная агитация продлится до 18 ноября.