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В ЦИК Беларуси объявили итоги президентских выборов по Минску

В ЦИК Беларуси объявили итоги президентских выборов по Минску ЦИК Беларусиопубликовал предварительные данные по результатам голосования на президентских выборах в Минске. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ЦИК Беларуси.
В регионе
13 августа 2020 г. 14:32
В ЦИК Беларуси объявили итоги президентских выборов по Минску

ЦИК Беларуси опубликовал предварительные данные по результатам голосования на президентских выборах в Минске.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ЦИК Беларуси.

Согласно представленным данным, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по итогам голосования в Минске с 64,49% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская набрала в белорусской столице 14,92% голосов.

По предварительным данным ЦИК Беларуси, по итогам президентских выборов действующий глава страны Александр Лукашенко победил с 80,08% голосов.

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