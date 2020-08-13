В ЦИК Беларуси объявили итоги президентских выборов по Минску

ЦИК Беларусиопубликовал предварительные данные по результатам голосования на президентских выборах в Минске. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ЦИК Беларуси.

ЦИК Беларуси опубликовал предварительные данные по результатам голосования на президентских выборах в Минске.



Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ЦИК Беларуси.

Согласно представленным данным, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по итогам голосования в Минске с 64,49% голосов. Его ближайшая соперница Светлана Тихановская набрала в белорусской столице 14,92% голосов.

По предварительным данным ЦИК Беларуси, по итогам президентских выборов действующий глава страны Александр Лукашенко победил с 80,08% голосов.