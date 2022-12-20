В Чувашии загорелся газопровод, трое погибли, один человек пострадал

Один человек пострадал при пожаре на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Чувашии.

При взрыве на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, прокачивающего газ в Европу через Украину, погибли три человека, один был ранен.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава сельского поселения Ямбахтино, возле которого произошло ЧП.

Все они проводили ремонтные работы на газопроводе.

Установлено, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода.

16.14

Один человек пострадал при пожаре на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород в Чувашии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили региональные власти.

В МЧС уточнили, что "произошла утечка с последующим возгоранием на подземном газопроводе".

Как заявили РБК в пресс-службе главы региона, "до возгорания велись работы эксплуатирующей организацией".