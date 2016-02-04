​В числе лиц, занимающихся подготовкой новой Конституции Турции, есть армянин

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Великом Национальном Собрании Турции проходит первое заседание Комиссии по согласованию, связанное с новым конституционным проектом страны.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Отмечается, что первый предстоящий обсуждению вопрос связан со сроком деятельности комиссии.

Партия справедливости и развития предлагает продлить срок деятельности комиссии до 6-ти месяцев и принять решение о новой Конституции в июне, до парламентских каникул. Что же касается оппозиции, она выступает против введения в данном вопросе ограничений на время.

Согласно информации, в Комиссию по согласованию входят Ахмет Ийман, Джемиль Чичек, Абдульхамит Гюль (Партия справедливости и развития), Намик Хавутча, Омар Суха Алдан, Бюлент Тезджан (Республиканская народная партия), Октай Озтюрк, Мехмет Парсак, Кадир Кочдемир (Партия националистического движения), Митхат Сенджер, Мерал Даныш Бекташ, Гаро Пайлан (Демократическая партия народов).

Отметим, что Гаро Пайлан по национальности армянин.