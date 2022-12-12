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В Черновцах произошел взрыв в жилом доме: трое ранены, погиб ребенок

В Черновцах произошел взрыв в жилом доме: трое ранены, погиб ребенок В Черновцах (Украина) произошел взрыв в жилом доме в понедельник, 12 декабря. В результате ЧП ранены 2 взрослых и 2 ребенка, один из которых впоследствии умер.
В регионе
12 декабря 2022 г. 16:40
В Черновцах произошел взрыв в жилом доме: трое ранены, погиб ребенок

В Черновцах (Украина) произошел взрыв в жилом доме в понедельник, 12 декабря. В результате ЧП ранены 2 взрослых и 2 ребенка, один из которых впоследствии умер.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области.

"Утром 12 декабря на спецлинию 101 поступило сообщение о взрыве газа в жилом доме по ул. Слободской в городе Черновцы", - говорится в сообщении.

Стало известно, что в результате утечки газа из газового котла в помещении кухни произошел взрыв.

"В результате взрыва ранения получили 4 человека - 2 взрослых и 2 детей. Прибывшие на вызов спасатели вытащили из-под завалов парня, 2007 года рождения, и передали медикам. Во время проведения реанимационных мероприятий он скончался в карете скорой", - добавили в ГСЧС.

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