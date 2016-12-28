В Черном море обнаружено более 1,5 тыс. обломков Ту-154

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Более 1,5 тыс. обломков самолета Ту-154 минобороны России обнаружено на месте крушения в Черном море. Как сообщает Report, об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Всего за время поисковой операции обнаружено 1547 фрагментов и обломков самолета, примерно треть, 567, поднята на поверхность", — заявил источник.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела еще трех погибших на месте крушения Ту-154 в Черном море.

Самолет министерства обороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию 25 декабря и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 м.