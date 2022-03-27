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В Чернобыльской зоне Украины горят более 10 тысяч гектаров леса

В Чернобыльской зоне Украины горят более 10 тысяч гектаров леса В Чернобыльской зоне горят более 10 тысяч гектаров леса. Из-за невозможности ликвидации огня существует угрозы радиационного заражения для Украины, Беларуси и стран Европы.
В регионе
27 марта 2022 г. 20:56
В Чернобыльской зоне Украины горят более 10 тысяч гектаров леса

В Чернобыльской зоне горят более 10 тысяч гектаров леса. Из-за невозможности ликвидации огня существует угрозы радиационного заражения для Украины, Беларуси и стран Европы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха", - отметила она.

Сейчас зона отчуждения контролируется российскими войсками, поэтому нет возможности ликвидировать пожар. В то же время из-за сухой погоды и постоянного ветра площадь возгорания постоянно увеличивается.

Кроме того, в атмосферу высвобождаются радионуклиды, которые переносятся ветром на значительные расстояния. Это грозит радиацией Украине, Беларуси и европейским странам. Также огонь может дойти до хранилищ отработанного ядерного топлива и ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны.

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