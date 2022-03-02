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В Черниговской области вводится комендантский час

В Черниговской области вводится комендантский час "С сегодняшнего дня комендантский час в Черниговской области вводится с 18:00 до 6:00".
В регионе
2 марта 2022 г. 14:28
В Черниговской области вводится комендантский час

"С сегодняшнего дня комендантский час в Черниговской области вводится с 18:00 до 6:00".

Как передает Report, об этом глава областной военной администрации Вячеслав Чаус написал в телеграм-канале.

"Руководители громад в случае крайней необходимости могут корректировать указанное время на территории громады только по согласованию с районными военными администрациями", - написал он.

Чаус напомнил, что во время комендантского часа запрещено покидать укрытие или жилье.

"В это время усиливается работа наших военных против ДРГ противника", - подчеркнул он.

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