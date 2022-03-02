В Черниговской области вводится комендантский час

"С сегодняшнего дня комендантский час в Черниговской области вводится с 18:00 до 6:00".
Как передает Report, об этом глава областной военной администрации Вячеслав Чаус написал в телеграм-канале.
"Руководители громад в случае крайней необходимости могут корректировать указанное время на территории громады только по согласованию с районными военными администрациями", - написал он.
Чаус напомнил, что во время комендантского часа запрещено покидать укрытие или жилье.
"В это время усиливается работа наших военных против ДРГ противника", - подчеркнул он.