В Черниговской области Украины обстрелу подвергся жилой массив, есть раненые

В результате обстрела ВС России жилого массива в городе Семеновке Черниговской области Украины пострадали не менее семи человек.

В результате обстрела ВС России жилого массива в городе Семеновке Черниговской области Украины пострадали не менее семи человек.

Как передает Report , об этом в Telegram сообщил председатель областной государственной администрации региона Вячеслав Чаус.

"Вечером 4 января россияне сбросили 4 КАБа (корректируемые (управляемые) авиационные бомбы - ред.) на приграничный город Семеновка. Они целились в центральную часть, жилой массив. По состоянию на 23:00 (00:00 по бакинскому времени - ред.) предварительно известно о семи раненых, им оказывается необходимая помощь", - написал он.

Глава администрации подчеркнул, что поисково-спасательные операции на территории продолжаются.

"Повреждены админздание, кафе, жилые дома и автомобили мирных жителей", - добавил Чаус.