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В Челябинской области РФ сотни домов остались под водой из-за ливней

В Челябинской области РФ сотни домов остались под водой из-за ливней Число подтопленных частных жилых домов в Челябинской области РФ увеличилось до 219.
В регионе
4 августа 2024 г. 08:59
В Челябинской области РФ сотни домов остались под водой из-за ливней

Число подтопленных частных жилых домов в Челябинской области РФ увеличилось до 219.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, также подтоплены 329 приусадебных участка. "На контроле остается подтопление 219 частных жилых домов и 329 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях не увеличивались. В трех пунктах временного размещения остаются 26 человек, в том числе 9 детей, по данным ведомства.

Отметим, что 1 августа объем дождей в Челябинской области, где паводковыми дождевыми водами подтоплено несколько территорий, превысил норму в два-три раза. Некоторые водоемы оказались переполнены водой и начали выходить из берегов.

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