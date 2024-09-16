В Челябинске ученик напал на школьников и педагогов, есть пострадавшие

При нападении в школе Челябинска четверо госпитализированы.

При нападении в школе Челябинска четверо госпитализированы.

Как передает Report, об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

13-летний ребенок пронес в класс молоток и нож, и напал на педагогов и одноклассников. В результате нападения пострадала учитель химии, а также школьники.

По некоторым данным, у подростка также нашли травматический пистолет, который он не применил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ - организация убийства и халатность.

10.27

В Челябинске ученик с молотком напал на школьников и педагогов.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в коррекционной школе. 13-летний ребенок пронес в класс молоток, избил некоторых одноклассников, в результате чего пострадала одна девочка. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.