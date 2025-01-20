В Челябинске трамвай сбил двух пешеходов

Правоохранители на северо-западе Челябинска устанавливают обстоятельства наезда трамвая на двух пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Правоохранители на северо-западе Челябинска устанавливают обстоятельства наезда трамвая на двух пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

"Прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. <…> Сегодня на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской в Челябинске трамвай совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП травмы получил несовершеннолетний пешеход, который доставлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-центре.

Отмечается, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений закона.