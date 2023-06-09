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В Челябинске при разгерметизации емкости на заводе погибли двое рабочих

В Челябинске при разгерметизации емкости на заводе погибли двое рабочих На заводе в Челябинске произошла разгерметизация емкости для отопления, погибли два человека.
В регионе
9 июня 2023 г. 10:03
В Челябинске при разгерметизации емкости на заводе погибли двое рабочих

На заводе в Челябинске произошла разгерметизация емкости для отопления, погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области в пятницу.

"На территории промышленного предприятия при проведении пневмоопрессовочных работ произошла резкая разгерметизация изделия. В результате чего двое рабочих получили смертельные травмы, одному причинены телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ", - говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на предприятии произошла разгерметизация емкости для отопления без последующего горения.

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