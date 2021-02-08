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В Чечне в горах пропала группа из 14 человек

В Чечне в горах пропала группа из 14 человек Они ушли утром 7 февраля в лес для сбора черемши, отметил источник в экстренных службах
В регионе
8 февраля 2021 г. 10:49
В Чечне в горах пропала группа из 14 человек
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Группа из 14 человек пропала в горах в Чечне. Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В Чечне в горно-лесистой местности в районе села Бамут Сунженского района пропала и не выходит на связь группа из 14 человек - жителей Ачхой-Мартана", - сказал источник, отметив, что они ушли утром 7 февраля в лес для сбора черемши.

Сейчас на место направлены спасатели, в том числе кинологический расчет. Поисковые группы планируется увеличить. "Поиски осложняются отсутствием в местности, где пропали люди, сотовой связи", - сообщили в экстренных службах.

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