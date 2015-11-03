В Чечне предотвратили покушение на Рамзана Кадырова

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Чечни смогли предотвратить покушение на Рамзана Кадырова. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает ТК "Грозный".

Отмечается, что глава региона простил молодых людей из Аргуна, которых местные правоохранительные органы задержали накануне.

"Задержанные готовили теракт против Кадырова. Несмотря на это, глава региона простил молодых людей и дал им шанс исправиться", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что Кадыров в ходе встречи с молодыми чеченцами, увлеченными ваххабитской идеологией, смог наставить их на правильный путь.

"Я практически ежедневно встречаюсь с молодыми людьми в неформальной обстановке. В воскресенье более пяти часов беседовал с большой группой жителей Аргун, выяснилось, около 20 человек объединяла лояльность к ваххабитской идеологии, - написал Кадыров на своей странице в Instagram.

По словам главы Чечни, "имам-недоучка" внушал молодым людям "ненависть к главе ЧР, как главному врагу ваххабизма".