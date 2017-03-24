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    В Чечне погибли шесть бойцов Росгвардии при отражении атаки боевиков

    Были уничтожены шесть нападавших

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Шесть военнослужащих Росгвардии погибли при попытке боевиков напасть на войсковую часть в Чечне.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, ранения получили трое военнослужащих, их состояние оценивается как средней тяжести.

    В пятницу группа вооруженных бандитов попыталась проникнуть на территорию одного из военных городков Росгвардии в условиях сильного тумана. При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших.

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