В Чечне ликвидировали боевика

Участника незаконных вооруженных формирований ликвидировали в ходе спецоперации в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики

Участника незаконных вооруженных формирований ликвидировали в ходе спецоперации в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики.

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Они, как всегда, сработали максимально профессионально и слаженно. Никаких пособников или других участников бандподполья с ним не было", - написал он.

Глава Чечни опубликовал ориентировку на ликвидированного. Согласно этим данным, в отношении Казбека Байдулаева 1988 года рождения было заведено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании, а также участии в НВФ на территории иностранного государства, он находился в розыске с 2012 года.

Кадыров отметил, что располагал полной информацией о ходе операции от ее начала до конца. "Мы досконально владеем ситуацией в регионе, знаем, сколько лиц находится в розыске, имеем исчерпывающую базу данных об их пособниках, если таковые появляются. Обстановка в Чеченской Республике стабильная и спокойная. Никакие ограничительные меры не вводились. Передвижение свободное", - рассказал глава республики.