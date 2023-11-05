В Чечне 16-летний сын главы республики назначен на высокую должность

Сын главы Чечни Адам Кадыров назначен на ответственную должность в службе безопасности главы Чеченской Республики.

Сын главы Чечни Адам Кадыров назначен на ответственную должность в службе безопасности главы Чеченской Республики.

Как передает Report , об этом сообщил в Telegram-канале председатель регионального парламента Магомед Даудов.

"Мой дорогой племянник Адам Кадыров назначен на ответственную должность в службу безопасности главы Чеченской Республики. Адам на деле показал и доказал, что является достойнейшим представителем великого рода Кадыровых и всего чеченского народа. Его отличают твердый, принципиальный характер, искреннее желание и стремление быть полезным для нашей республики и всего Отечества", - написал Даудов.

Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов, поздравляя Адама Кадырова, сообщил о его назначении на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики.

"От души поздравляю дорогого брата Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики", - написал он в Telegram-канале.