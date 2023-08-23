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В Чанаккале к тушению лесного пожара привлечены 8 самолетов и 26 вертолетов

В Чанаккале к тушению лесного пожара привлечены 8 самолетов и 26 вертолетов В турецкой провинции Чанаккале продолжаются меры по тушению лесного пожара.
В регионе
23 августа 2023 г. 10:09
В Чанаккале к тушению лесного пожара привлечены 8 самолетов и 26 вертолетов

В турецкой провинции Чанаккале продолжаются меры по тушению лесного пожара.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в соцсети "Х".

По его словам, в регионе задействованы 2 659 работников AFAD, департамента лесного хозяйства, турецкой полицейской организации, жандармерии, Министерства национальной обороны, муниципалитетов и частных управлений.

В тушении пожара задействованы 8 самолетов, 26 вертолетов, 240 водоразбрызгивателей, 71 водный танкер и 328 единиц другой техники.

В качестве меры предосторожности в 9 селах эвакуирован 1251 человек. В частности, из дома престарелых в селе Сарыджаэли эвакуированы 72 человека.

Министр подчеркнул, что шоссе Чанаккале-Чан закрыто для движения гражданского автотранспорта, а пролив Дарданеллы - для морского сообщения.

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Версия на азербайджанском языке Çanaqqalada şiddətli meşə yanğını davam edir: 8 təyyarə, 26 helikopter cəlb edilib

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