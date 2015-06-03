В Чолпон-Ате проходит заседание Совета министров обороны стран СНГ

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В киргизском городе Чолпон-Ата открылось заседание Совета министров обороны стран СНГ. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, открывший заседание министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе него планируется обсудить около 20 вопросов многостороннего сотрудничества.

"Практика военного сотрудничества показывает, что деятельность Совета министров обороны СНГ последовательно формирует прочный фундамент партнерских отношений", - сказал Шойгу, открывая заседание.

По его словам, взаимодействие в формате СНГ "охватывает широкий круг практических вопросов, учитывающих национальные интересы Содружества и его безопасное развитие".

"Уверен, что сегодняшнее заседание Совета станет очередным шагом в этом направлении", - заявил Шойгу.

Отметим, что на заседании принимает участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.