В чайхане в Иране произошел пожар, 11 человек погибли

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 11 человек погибли, 13 пострадали на юго-западе Ирана в городе Ахваз (провинция Хузестан) в результате пожара в чайной, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Пожар был вызван сильным взрывом, предположительно, газовых баллонов.

Пожарные прибыли на место происшествия за четыре минуты, что позволило спасти десятки людей, заблокированных в здании.

Согласно отчету пожарных, из горящей чайной удалось вывести около 40 человек.