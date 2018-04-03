 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В чайхане в Иране произошел пожар, 11 человек погибли

    Пожар был вызван сильным взрывом, предположительно, газовых баллонов

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 11 человек погибли, 13 пострадали  на юго-западе Ирана в городе Ахваз (провинция Хузестан) в результате пожара в чайной, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Пожар был вызван сильным взрывом, предположительно, газовых баллонов.

    Пожарные прибыли на место происшествия за четыре минуты, что позволило спасти десятки людей, заблокированных в здании.

    Согласно отчету пожарных, из горящей чайной удалось вывести около 40 человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi