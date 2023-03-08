В центре Тбилиси вновь проходит акция против законопроекта об иноагентах

Более тысячи человек собрались в среду возле здания парламента в Тбилиси, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. Акция возобновилась после того, как ночью спецназ разогнал протестующих против принятия законопроекта об иностранных агентах, который может помеш

Более тысячи человек собрались в среду возле здания парламента в Тбилиси, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. Акция возобновилась после того, как ночью спецназ разогнал протестующих против принятия законопроекта об иностранных агентах, который может помешать получению Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.

Движение на проспекте Руставели, где расположен парламент, перекрыто, участники акции держат флаги Грузии и Евросоюза, скандируют лозунги против принятия законопроекта, который во вторник был поддержан в первом чтении. Акция проходит мирно. В ней также участвуют студенты и организованное движение женщин, которые маршем прошли к парламенту по проспекту Руставели, выступая против законодательной инициативы.