В центре Тбилиси произошла стрельба у дома экс-президента Грузии Зурабашвили

Стрельба произошла в ночь на субботу у дома экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в центре Тбилиси.

Стрельба произошла в ночь на субботу у дома экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в центре Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом она сообщила в соцсетях.

"В 4:20 утра в районе сада Гудиашвили и прямо перед моим домом поднялся шум: группа из примерно 40 человек кричала, дралась, а в конце концов было применено оружие (8 пуль, одна в моем дворе). Это уже не вопрос моей безопасности, это вопрос безопасности в городе. Это центр города, где кафе и бары работают допоздна, где молодежь гуляет по ночам, где большое количество иностранцев, где прибывающими ночными самолетами туристы заселяются в отели", - отметила она, опубликовав фотографии с места происшествия после следственных мероприятий.

По ее словам, полиция прибыла на место происшествия лишь к девяти часам утра.