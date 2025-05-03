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В центре Тбилиси произошла стрельба у дома экс-президента Грузии Зурабашвили

В центре Тбилиси произошла стрельба у дома экс-президента Грузии Зурабашвили Стрельба произошла в ночь на субботу у дома экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в центре Тбилиси.
В регионе
3 мая 2025 г. 14:57
В центре Тбилиси произошла стрельба у дома экс-президента Грузии Зурабашвили
Саломе Зурабишвили,

Стрельба произошла в ночь на субботу у дома экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в центре Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом она сообщила в соцсетях.

"В 4:20 утра в районе сада Гудиашвили и прямо перед моим домом поднялся шум: группа из примерно 40 человек кричала, дралась, а в конце концов было применено оружие (8 пуль, одна в моем дворе). Это уже не вопрос моей безопасности, это вопрос безопасности в городе. Это центр города, где кафе и бары работают допоздна, где молодежь гуляет по ночам, где большое количество иностранцев, где прибывающими ночными самолетами туристы заселяются в отели", - отметила она, опубликовав фотографии с места происшествия после следственных мероприятий.

По ее словам, полиция прибыла на место происшествия лишь к девяти часам утра.

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