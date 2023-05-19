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В центре Тбилиси проходит акция против прямых рейсов с Россией

В центре Тбилиси проходит акция против прямых рейсов с Россией Несколько сотен человек проводят акцию протеста перед зданием парламента в центре Тбилиси против возобновившихся прямых авиарейсов между Грузией и Россией.
В регионе
19 мая 2023 г. 22:03
В центре Тбилиси проходит акция против прямых рейсов с Россией

Несколько сотен человек проводят акцию протеста перед зданием парламента в центре Тбилиси против возобновившихся прямых авиарейсов между Грузией и Россией.

Как передает Report, трансляцию акции ведут в прямом эфире местные СМИ.

Акция организована несколькими оппозиционными партиями. Собравшиеся, несмотря на дождь, оппозиционеры, гражданские активисты и жители столицы подвергают критике первый рейс из РФ авиакомпании "Азимут". Организаторы акции требуют от властей Грузии отменить авиасообщение с Москвой.

На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов, акция проходит мирно. Проспект Руставели, на котором расположен парламент, не перекрыт. Параллельно в парламенте проходит заседание. Организаторы акции озвучивают план направиться к входу в парламент, чтобы высказать свою позицию депутатам, когда они будут выходить, а также главе МВД Вахтангу Гомелаури, который выступал в пятницу перед законодательным органом.

19 мая самолет авиакомпании "Азимут" приземлился в Тбилисском международном аэропорту. Это первый рейс из Москвы в Тбилиси за четыре года. Прямые авиарейсы также ежедневно будет осуществлять с 20 мая грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisinin mərkəzində Rusiya ilə birbaşa uçuşlara qarşı aksiya keçirilir

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