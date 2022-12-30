В центре Тбилиси двое преступников взломали салон у зданий полиции и СГБ

Неизвестные лица взломали центр эстетической медицины "Генезис" и забрали деньги в районе Сабуртало в Тбилиси. Случай произошел на проспекте Важа-Пшавели, недалеко от здания Службы госбезопасности и отделения полиции.

Неизвестные лица взломали центр эстетической медицины "Генезис" и забрали деньги в районе Сабуртало в Тбилиси. Случай произошел на проспекте Важа-Пшавели, недалеко от здания Службы госбезопасности и отделения полиции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Мтавари архи".

Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт кражи, на котором видно, как двое человек взломали объект, забрали деньги и скрылись с места. По информации телеканала, на улице их также ждал автомобиль. По данным телеканала, им удалось украсть 8 тыс. лари (более 3 тыс. долларов).

"Сегодня я собирался выдать зарплаты… Наши сотрудники ждали зарплату. К сожалению, произошел такой факт. Они ворвались утром. Думаю, что дело легко раскроют, потому что они приехали на машине. Видеокамеры зафиксировали белый "Приус", - рассказал руководитель центра "Генезис" Имран Айвазов.

На месте продолжают работать эксперт-криминалисты. По факту кражи возбуждено уголовное дело.